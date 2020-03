League of Legends: l'ultima patch reintroduce la richiestissima modalità One for All!

Mentre crescono le preoccupazioni tra il organizzatori del LoL Worlds 2020 per il diffondersi del Coronavirus, la popolarissima dimensione MOBA di League of Legends accoglie dopo ben due anni di attesa la modalità One for All.

Reintrodotta in via sperimentale da Riot Games con la patch 10.6 e accessibile mediante i server PBE, la modalità arcade One for All consente a tutti gli appassionati del MOBA di schierare un solo campione per ciascuna squadra.

L'impossibilità di utilizzare l'intero arsenale di abilità e poteri a disposizione dei campioni di LoL obbliga infatti chi partecipa alle sfide One for All a collaborare con gli altri membri della squadra per cercare di fronteggiare la minaccia rappresentata dal potente eroe del team avversario.

Il divertimento offerto da questa modalità, naturalmente, è direttamente proporzionale alle capacità di collaborazione della propria squadra: non è un caso, quindi, se gli autori di Riot Games hanno deciso di reintrodurre queste sfide multiplayer "relegandole" ai test dei server PBE e, soprattutto, alle improrogabili scadenze temporali che scandiscono le LTM.

Dall'aprile del 2018 ad oggi, d'altronde, League of Legends ha accolto otto campioni inediti e un numero indefinito di bilanciamenti ai parametri e alle abilità degli altri eroi, due fattori che hanno certamente contribuito a dilatare le tempistiche di ritorno delle attività arcade One for All.