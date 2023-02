League of Legends, ultime modifiche ARAM non convincono: Riot potrebbe fare dietrofront

Recentemente abbiamo analizzato i cambiamenti in arrivo su League of Legends con la Patch 13.4, confermati da un dev del team Riot. In queste ore, invece, altri sviluppatori hanno rilasciato delle dichiarazioni relative alle nuove modifiche in arrivo alla modalità ARAM dopo il “rework” visto lo scorso novembre.

A fine 2022, infatti, la mappa ha visto l’introduzione dei portali Hextech per viaggiare verso la torre più lontana con estrema facilità e la creazione di detriti sulla mappa quando le torri cadono. Sfortunatamente ai giocatori non sono piaciute molto queste modifiche alla modalità casual per eccellenza. Pertanto, All Random All Mid (ARAM) si appresta a vedere nuovi cambiamenti.

Nel caso specifico delle macerie delle torri distrutte, Riot ha dichiarato che “verranno ridimensionate fortemente o ripristinate completamente per mantenere ARAM come una modalità divertente per le persone che ci giocano e affrontare i problemi che influenzano l'esperienza di base piuttosto che provare continuamente a reinventarla”. I teletrasporti Hexgate (detti anche Frostgate) verranno modificati solamente nel caso in cui il flusso e il ritmo delle partite ARAM risentirebbero particolarmente della loro esistenza.

Nonostante ciò, Riot Games si ritiene comunque contenta delle modifiche applicate e saranno principalmente i campioni a riceverne altre in futuro in ottica bilanciamento. Non vanno escluse, tuttavia, novità per rendere più creative e bilanciate tutte le partite in ARAM.

