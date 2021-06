Da League of Legends a Valorant, arriva il grande evento Sentinelle della Luce

Riot Games ha annunciato Sentinelle della Luce, il prossimo grande evento del suo franchise, tramite un enigma online pubblicato ieri. I giocatori hanno scoperto il sito grazie a modifiche nei link dei profili di Riot sui social media e hanno sfruttato la loro conoscenza della storia di League of Legends per scoprire l'annuncio.

Sentinelle della Luce inizierà ufficialmente l'8 luglio e include nuove esperienze per League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Valorant, permettendo ai giocatori di partecipare all'evento in uno qualsiasi dei loro giochi preferiti di Riot Games. L'evento offrirà ai giocatori di tutto il mondo anche l'opportunità di avere un impatto sulle proprie community locali attraverso il Riot Games Social Impact Fund, la cui ultima iniziativa è stata l'aspetto di beneficenza Ornn del Bosco Antico, che ha raccolto oltre 7 milioni di dollari.

Sentinelle della Luce continua il primo arco narrativo di Riot partito ormai mesi fa, iniziato a gennaio con il ritorno di Viego nel video "Rovina". Le illustrazioni presenti nell'annuncio includono Viego e Gwen, lanciati nei mesi scorsi, insieme ad altri volti noti di LoL tra cui Lucian, Senna e Thresh. A quanto pare, la figura più in basso ci dà la possibilità di vedere per la prima volta il campione "Sentinella perduta" che Riot ha anticipato in passato, la cui arma rispecchia un'immagine mostrata ad Aprile. Completando l'enigma online, i giocatori hanno scoperto che il nome del personaggio misterioso è Akshan.