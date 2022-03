League of Legends e Valorant, arriva la Tormenta: evento di inizio stagione il 18 marzo

Riot Games è lieta di annunciare la partenza del nuovo Circuito Tormenta, competizione amatoriale pensata per tutti i suoi fan che aprirà i battenti venerdì 18 marzo alle ore 16:00, con un evento dedicato dove verranno introdotte tutte le novità del nuovo anno.

L’evento sarà in diretta streaming sul canale Twitch ufficiale di Riot Italia, su quello di PG Esports, di Agent’s Range e di Qlash. Introdotto da Carlo Barone, Supervisor, Brand Management Italy di Riot Games e Orlando Palai, Competitive Experience Manager, Iberia & Italy di Riot Games, l’evento streaming darà l’occasione a tutti i fan di scoprire le modalità di partecipazione, le varie tappe della competizione articolata sui differenti titoli, oltre a dare un primo sguardo alle principali novità di questo secondo anno di "Tormenta".

PG Esport x League of Legends, ProGaming x VALORANT, QLASH x League of Legends: Wild Rift e Teamfight Tactics: questi i partner di Riot Games, con i rispettivi titoli di riferimento, in questa avventura in procinto di cominciare. La competizione permetterà ai giocatori non professionisti di sfidarsi in un environment competitivo aperto a tutti, vivendo in prima persona un’esperienza da pro-player. Inoltre, per i giochi che già godono di un ecosistema maturo e competizioni a livello professionale nel nostro territorio, il Circuito Tormenta può rappresentare un vero e proprio percorso di crescita e accesso alla carriera professionistica.

L’appuntamento è quindi per venerdì 18 marzo alle ore 16:00 per l’evento in diretta streaming di Circuito Tormenta. Sempre da venerdì, sarà poi possibile registrarsi al Circuito Tormenta 2022. Per maggiori informazioni e per le modalità di iscrizione, visitate circuitotormenta.it.