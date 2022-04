League of Legends: nessuna vittoria per Atleta Esports all'andata degli EU Masters

Dopo un debutto con sconfitta per gli Atleta Esport agli European Masters, massima competizione semi-professionistica europea di League of Legends, la compagine italiana non è riuscita a ottenere nemmeno una vittoria nel girone di andata: nel ritorno gli spetterà una dura impresa per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

Il torneo, come ben sanno gli appassionati, è l’occasione perfetta per le seconde squadre dei team più blasonati della LEC e per le organizzazioni meno note per mostrare le loro abilità a tutto il mondo. Capita però che certe squadre non riescano a trovare lo spazio desiderato, come nel caso degli Atleta Esport – e non solo.

Il team vincitore del PG Nationals Spring Split 2022 non è riuscito, infatti, a vincere alcun match contro gli ostici avversari del Girone D: i transalpini degli LDLC OL lo guidano imbattuti, seguiti a ruota dalla seconda squadra degli Unicorns of Love e dagli spagnoli del BISONS ECLUB, il quale ha racimolato la sua unica vittoria proprio contro la squadra del Belpaese. Ci sono state alcune occasioni positive per gli Atleta Esport in cui sono riusciti a offrire spettacolo ai fan italiani; tuttavia, il risultato finale è un record negativo che certamente nessuno sperava di vedere.

La causa di questa performance potrebbe essere l’ansia del debutto sul palcoscenico internazionale dopo una vittoria a sorpresa del campionato italiano, o anche la presenza dei nuovi coach Evan e Phoma. Tutto ciò che sappiamo è che continueremo a fare il tifo per loro, sperando in una fantastica impresa nel girone di ritorno.

Nel resto del torneo, intanto, anche i Crvena zvezda Esports e il Team Phantasma sono nella stessa situazione degli Atleta Esport, mentre squadre come Vitality.Bee, LDLC OL e X7 Esports stanno dominando la Landa degli Evocatori.