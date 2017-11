League of Legends: votate il vostro campione preferito per l'All Star 2017

Con l'emozionante vittoria dei, capaci di strappare di prepotenza un'incredibile rivincita suinel corso della finale del Campionato Mondiale del week end scorso, è giunto il tempo per il consueto evento annuale, per celebrare un'altra splendida stagione di

L'evento di quest'anno vedrà, ancora una volta, i giocatori selezionati dai tifosi e provenienti da tutte le regioni del mondo per competere l'uno contro l'altro negli show match e in modalità di gioco speciali. L'evento All Star del 2017 si terrà questa volta a Los Angeles. Il formato di quest'anno è anche un po' diverso da quello che abbiamo visto in passato.

La votazioni per selezionare i vostri campioni preferiti si è aperto ieri, 7 novembre, e potete votare tramite la pagina lolsports All Star. La votazione per comporre il dream team dei sogni può essere fatta una volta per account e gli account potranno votare solo per le proprie regioni (sono otto in tutto). I giocatori potranno selezionare un Pro player per ciascun ruolo e, ovviamente per la regione d'appartenenza.

L'All Stars 2017 si terrà il 7 e 10 dicembre all'Arena LCS di Los Angeles. Il torneo comprenderà entrambi i formati: 5vs5 e 1vs1 anche se, ovviamente, potremo conoscere il nome dei giocatori partecipanti solo a pochi giorni dal torneo, a votazioni chiuse.

Correte a votare per il vostro campione e fatelo volare a Los Angeles!