League of Legends Wild Rift arriva su iPhone 12 a fine anno

Riot Games ha approfittato dell'evento Apple del 13 ottobre per svelare nuovi dettagli su League of Legends Wild Rift, la versione mobile di LOL in arrivo entro fine anno su iPhone e successivamente su smartphone e tablet Android.

League of Legends Wild Rift porta la strategia e l'azione PvP di LoL per PC su dispositivi mobili e console. Benvenuto su Wild Rift! Con le stesse meccaniche di gioco PvP 5v5 basate sulle abilità di LoL per PC, Wild Rift è stato creato da zero e pensato per le nuove piattaforme. Scegli tra una vasta quantità di campioni di LoL, mettiti in squadra con gli amici e abbatti gli avversarsi.

League of Legends Wild Rift sarà ottimizzato per sfruttare le caratteristiche del nuovo iPhone 12, il gioco sarà comunque compatibile anche con altri dispositivi iOS come iPhone XR, iPhone 11, iPhone X e tutti i più recenti modelli di iPad, la lista completa verrà svelata successivamente.

Wild Rift è attualmente in Beta Chiusa su Android, il gioco uscirà però prima su App Store e solo successivamente su Google Play, a causa degli accordi tra Tencent/Riot e Apple. League of Legends Wild Rift è atteso anche su console nel corso del 2021, maggiori dettagli arriveranno il prossimo anno.