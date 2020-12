League of Legends Wild Rift in azione: il gameplay spiegato da Cydonia e Terenas

L'universo di League of Legends si prepara a varcare i confini del mondo PC per trovare una nuova e inedita declinazione all'interno del settore videoludico.

Si prepara così al lancio sul mercato il nuovo League of Legends: Wild Rift, atteso su dispositivi mobile (sia iOS sia Android) e console di attuale e precedente generazione. Da smartphone a PlayStation 5 e Xbox Series X|S, passando per Xbox One e PlayStation 4, il titolo si pone l'obiettivo di rendere LoL maggiormente accessibile, così da coinvolgere nel suo mondo virtuale un sempre maggiore numero di appassionati. Nella sua declinazione mobile e console, League of Legends propone meccaniche riviste e rinnovate, come ha avuto modo di raccontarvi il nostro Giovanni Calgaro all'interno del suo ricco provato di League of Legends: Wild Rift.



A muovere i primi passi in direzione della produzione troviamo anche il nostro Fracesco "Cydonia" Cilurzo, che in compagnia di Terenas si è destreggiato con la produzione durante un appuntamento live. Se siete curiosi di vedere League of Legends: Wild Rift in azione, ma vi siete persi la diretta, non temete. Come di consueto, potete infatti visionarne la replica integrale, tramite il filmato che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye On Demand.