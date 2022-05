League of Legends Wild Rift Championship EMEA: tutti i dettagli sulle finali 2022

League of Legends: Wild Rift, il MOBA di Riot Games per smartphone, sta per vedere la conclusione del suo massimo campionato per la nostra regione di appartenenza. Vediamo assieme tutti i dettagli più importanti delle finali 2022 del Wild Rift Championship EMEA (WREC), le quali si terranno proprio in questi giorni.

Per chi non lo sapesse, il WREC è il punto culminante della scena competitiva di Wild Rift in EMEA, a cui prendono parte le migliori squadre di Europa, Medio Oriente e Africa. Sia che siate fan degli eSport in cerca di azione e adrenalina o neofiti curiosi di scoprire le migliori giocate da sfruttare nelle vostre partite, l'eSport di Wild Rift fa al caso vostro. Il mese di maggio 2022 segna il culmine della Stagione competitiva 1 in EMEA, i cui campioni verranno incoronati l'8 maggio.

La competizione vedrà le seguenti squadre prendere parte alle Finals della versione mobile di League of Legends per conquistare una fetta del montepremi da 200.000 Euro:

Game-Lord (campioni WREC EU)

NASR Esports (campioni WREC TR)

Rix.GG (LCQ WREC EU)

Team Queso (LCQ WREC EU)

Parla Esports (LCQ REC TR)

Una squadra tra Formulation Gaming e Unicorns of Love, che si sfideranno nei preliminari

Tutti i fan possono vedere gli incontri dal vivo su Twitch in inglese o attraverso i co-streaming ospitati da alcuni dei migliori content creator di Wild Rift della regione EMEA in 10 lingue diverse. Il primo match si terrà giovedì 5 maggio, mentre la finale si svolgerà domenica 8 maggio.