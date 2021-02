League of Legends Wild Rift: come scegliere il ruolo giusto?

League of Legends Wild Rift è il nuovo MOBA di Riot Games per piattaforme mobile, un genere ormai consolidato ma con meccaniche che potrebbero risultare non semplicissime da apprendere per i neofiti. Continua il nostro viaggio alla scoperta dell'universo di Wild Rift, questa volta con un video dedicato ai ruoli del gioco.

La scelta del ruolo più adatto alle vostre caratteristiche può risultare un processo lungo e graduale. Tutto dipende dalla vostra indole e dalla fortuna di avere o meno dei compagni con cui affrontare l'avventura, due aspetti importanti (ma non gli unici, ovviamente) nella scelta di ruolo.

L'unico modo per scoprire il ruolo perfetto per voi è molto semplice, ovvero testare ogni posizione e corsia, indipendentemente dai risultati iniziali. Non abbiate paura di sperimentare, solo così potrete trovare la soluzione più adatta al vostro modo di giocare.

Ma quali sono esattamente i ruoli presenti e utilizzabili nel nuovo League of Legends Wild Rift? In questo caso i Campioni sono classificati nelle seguenti classi: Combattente, Assassino, Support, Tank, Mago, Tiratore e Jungler.

Per saperne di più su ogni singolo ruolo vi rimandiamo alla nostra guida sui ruoli di League of Legends Wild Rift e l'approfondimento sui migliori campioni per i ruoli di LoL Wild Rift.