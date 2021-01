League of Legends Wild Rift con Cydonia e Terenas: tutti i dettagli sulla Solo Lane

Ritornano Cydonia e Terenas, per un appuntamento interamente dedicato alla nuova declinazione del celebre universo videoludico a marchio League of Legends.

Dopo avervi presentato tutte le informazioni essenziali sull'arrivo di League of Legends su Mobile, la Redazione di Everyeye prosegue il percorso di scoperta delle potenzialità di League of Legends: Wild Rift. Per l'occasione, non poteva che ritornare in azione l'ormai affiatatissimo duo composto da Franceso "Cydonia" Cilurzo e Terenas, per una nuova diretta a tema. Questa volta, l'appuntamento Twitch ha visto i due intrepidi esploratori cimentarsi con gli aspetti più importanti della Solo Lane. Ne è risultato un piacevole percorso di due ore circa, ospitato ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye.



Nel caso in cui vi siate persi la diretta, ma desideriate scoprire gli ultimi dettagli emersi su League of Legends: Wild Rift, non disperate. Vi segnaliamo infatti che è possibile recuperare la diretta senza alcun tipo di problema. La replica integrale dell'appuntamento è disponibile fin da ora: potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Nell'augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che i nostri Cydonia e Terenas hanno già avuto modo di confrontarsi anche con la Duo Lane di League of Legends: Wild Rift.