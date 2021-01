League of Legends Wild Rift con Cydonia e Terenas: Oggetti, Rune e Ranked!

L'universo del celebre League of Legends è pronto ad ampliare i proprio confini con il nuovo League of Legends: Wild Rift, incarnazione per console e dispositivi mobile dell'iconica produzione videoludica.

Con salde radici ancorate nel mondo del gaming su PC, la produzione Riot Games cerca ora una nuova dimensione, in grado di inserirsi con efficacia su piattaforme Android e iOS, oltre che su PlayStation 4 e Xbox One, e PlayStation 5, Xbox Series X|S. La strada seguita da League of Legends: Wild Rift è quella di un prodotto che presenta meccaniche riviste e rinnovate, in grado di adattarsi a un approccio differente all'offerta ludica del brand LoL. Per accompagnarvi alla scoperta delle nuove dinamiche e dell'ampio universo proposto dall'IP, la Redazione di Everyeye ha realizzato una serie di contenuti speciali, da fruire in eccellente compagnia.

A presentare in diretta il gameplay del titolo, troviamo infatti il nostro Francesco "Cydonia" Cilurzo, affiancato da Terenas. Nel corso del mese di dicembre, il palinsesto live di Everyeye ha offerto tutti i dettagli sul gameplay di League of Legends: Wild Rift. Ora, con il nuovo anno, prosegue il viaggio con un nuovo appuntamento speciale, durante il quale sono state approfondite le meccaniche legate all'utilizzo degli Oggetti, le funzioni delle Rune e le logiche legate al Rank. Se vi siete persi la diretta, non temete: la replica integrale è disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Buona visione!