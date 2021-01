League of Legends Wild Rift: Cydonia e Terenas alle prese con la Duo Lane

Continuano i nostri appuntamenti settimanali su Twitch in compagnia di League of Legends Wild Rift con la coppia formata da Cydonia e Terenas, che di volta in volta stanno spiegando al pubblico il funzionamento del MOBA disponibile gratuitamente sui dispositivi Android e iOS.

L'ultima di queste dirette, andata in onda sul canale Twitch di Everyeye solo qualche giorno fa, permette agli spettatori di comprendere meglio il funzionamento della Duo Lane, una particolare strategia da mettere in atto durante le partite del titolo Riot Games. Se per qualche ragione vi siete persi la diretta su Twitch e volete recuperarla, sappiate che è ora possibile rivedere l'intera live sul nostro canale YouTube Everyeye On Demand, sul quale siamo soliti ricaricare tutte le dirette andate in onda sulla piattaforma targata Amazon. Per chi volesse, sulle nostre pagine trovate anche la replica della diretta di League of Legend Wild Rift dedicata agli oggetti, alle rune e alla modalità competitiva sempre in compagnia del duo formato da Terenas e Cydonia.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che League of Legends Wild Rift è già disponibile in territorio europeo e può essere scaricato senza costi aggiuntivi tramite Google Play Store e App Store. Se state per scaricare il gioco e avviarlo per la prima volta, date pure uno sguardo alla guida con i migliori Campioni per iniziare a giocare a LOL Wild Rift.