League of Legends Wild Rift: al via l'evento di San Valentino Spasimanti Lunari

In occasione del nuovo evento Belva Lunare di League of Legends partono oggi le missioni Spasimanti Lunari come parte dei festeggiamenti per il Capodanno Lunare 2021.

In questo Capodanno Lunare l'aria non si riempie solo del profumo dei dolci... ma anche d'amore! Spasimate per un amore proibito? Tendetegli un agguato con Evelynn! Non avete nessuno con cui festeggiare? Dispensate abbracci gratuiti insieme ad Amumu! Siete innamorati e con le farfalle nello stomaco? Organizzate un'uscita a quattro con Xayah e Rakan!

L'evento Spasimanti Lunari inizia oggi e terminerà il 3 marzo alle 00:59, ma in cosa consiste esattamente? Sul sito di Riot Games trovate l'elenco delle Missioni Palpitanti realizzate con l'obiettivo di festeggiare l'affiatamento e la cooperazione tra i giocatori.

Nota Bene: le missioni di ciascuna sequenza sono concatenate il che significa che dovrete necessariamente completare quella in corso per poter ricevere la successiva. Le missioni del giorno 1 saranno disponibili solo dal 12 febbraio, quelle del giorno 2 dal 13 febbraio, quelle del giorno 3 dal 14 febbraio e così via.

Su Everyeye.it abbiamo ripercorso le tappe del successo di League of Legends dalle origini nel 2009 ai giorni nostri con l'arrivo di League of Legends Wild Rift su smartphone e tablet ed il prossimo arrivo del gioco di Riot Games anche su console.