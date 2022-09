League of Legends Wild Rift: i festeggiamenti per l'anniversario sono un Picco di Potere

Dopo aver presentato gli eventi fuori stagione di LoL Wild Rift, Riot Games festeggia l'anniversario dal lancio del MOBA gratuito con Picco di Potere, il ricco update che aggiorna il titolo alla versione 3.4 su tutte le piattaforme.

La Patch settembrina di Wild Rift amplia il perimetro ludico e contenutistico del MOBA introducendo numerosi cambiamenti all'offerta di gioco e al canovaccio narrativo. Gwen, la Sacra ricamatrice, è in viaggio verso la corsia superiore e vuole solo godersi la vita, mentre Yone l'imperituro torna dal regno degli spiriti come campione da mischia in corsia centrale e superiore. Nel frattempo, l'Ombramanante Vex si trascina sbuffando in corsia centrale. Armata del potere dell'ansia e della sua amica Ombra, con Warwick, la furia scatenata di Zaun, che entra nell'agone di Wild Rift portando in dote i suoi temibili attacchi da minschia.

L'aggiornamento apporta anche dei significativi cambiamenti al sistema di potenziamento degli oggetti, con elementi inediti come il Tormento di Liandry e delle aggiunte come Spirito Cosmico che s'accompagnano all'introduzione di oggetti da supporto come Falce Spettrale e Scudo Reliquia.

Riot conferma inoltre le sperimentazioni sulla Modalità Duello per scontri 1v1, oltre all'arrivo della Stagione 7 delle battaglie Classificate. L'aggiornamento apporta anche delle modifiche al Wild Pass, come la riformulazione della sezione Ricompense Bonus in "Emporio Wild Pass" o la sostituzione del sistema di progressione dal livello 51 al 75 in un punto di scambio dove poter riscattare i premi nell'ordine voluto.

Grandi sorprese sono previste infine per gli Eventi di Wild Rift, con un programma che comprenderà l'Avvento di Yone e tanti tornei per l'onore e il trionfo del proprio alter-ego... e sì, ci sarà anche l'evento Bingo Strega Vex in cui divertirsi per sbloccare nuovi aspetti per tutti i personaggi. In attesa di scoprire l'elenco completo delle sorprese in arrivo, vi invitiamo a ripercorrere la leggendaria storia di League of Legends fino a Wild Rift.