League of Legends Wild Rift: la guida alle corsie di LoL Mobile

Capire il funzionamento delle corsie in League of Legends Wild Rift è importante e può aiutarvi non solo a giocare al meglio ma vi può servire anche a rifinire il vostro stile. Acquisire consapevolezza vi consentirà di operare la miglior scelta per il vostro gruppo campioni, facendo una selezione tra quelli che diverranno i vostri main e quelli da evitare.

In League of Legends Wild Rift la mappa è speculare. Ciò significa che, indipendentemente dalla squadra in cui sarete, la safe zone e la direzione verso cui porterete gli attacchi saranno sempre nello stesso punto: ossia nell'angolo inferiore sinistro della mappa. Questo potrebbe generare non poca confusione nei nuovi giocatori, perché a seconda del ruolo rivestito è necessario sapere anche in quale corsia muoversi.



Ad esempio, se vi trovate nella squadra blu, corsie e direzione rimangono quelle classiche, così come i ruoli: il tiratore e il support occuperanno la parte bassa della mappa, ovvero la bot lane, mentre il combattente o il tank andranno in cima, cioè in top lane. Se invece siete nella squadra rossa, dovete tenere a mente lo switch tra alto e basso. In questo senso, il tiratore e il support andranno in alto, mentre il combattente o il tank andranno in basso. Quindi, cercate prima di tutto di osservare il colore della vostra squadra e organizzatevi di conseguenza, a seconda del ruolo che avrete scelto.



Esattamente come avviene in League of Legends ci sono tre corsie anche in questa declinazione mobile. Queste sono Baron Lane (anche detta Top Lane), Middle Lane e Dragon Lane (nota anche come Bottom o Bot Lane). Le tre corsie, pur essendo intimamente connesse, rimangono spezzate dall'area chiamata giungla. Ogni corsia, poi, è adatta a ruoli specifici; ciò vuol dire che la selezione del campione e il vostro modo di giocare farà la differenza non solo riguardo al posizionamento ma anche alla corretta strategia del team.



