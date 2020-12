League of Legends Wild Rift: guida ai Ruoli dei Campioni

Dopo una lunga fase di test e di attesa, l’open beta di League of Legends: Wild Rift è finalmente disponibile su dispositivi mobili iOS e Android. I giocatori potranno quindi vestire i panni di uno dei quarantasette campioni disponibili nel roster e scendere in campo nelle classiche battaglie 5v5 che hanno reso famoso League of Legends.

I numerosi campioni differenti tra cui potrete scegliere per giocare le vostre partite all’interno dell’arena di League of Legends: Wild Rift, ciascuno con caratteristiche e abilità diverse, sono suddivisi in sei ruoli: Combattente, Tank, Mago, Assassino, Tiratore e Supporto.

Combattente

I campioni di tipo combattente sono solitamente quelli più utilizzati per ricoprire il ruolo di giocatore nella corsia superiore, e basano il proprio stile di gioco su un elevato output di danno fisico, sia grazie agli autoattacchi sia grazie alle diverse abilità a disposizione. I migliori campioni che svolgono il ruolo di combattente sono:

Camille

Fiora

Nasus

Garen

Gragas

Olaf

Shyvana

Tank

Il tank è un tipo di campione che punta tutto, o quasi, su una enorme capacità di assorbire i colpi della squadra avversaria, tramite una grande quantità di salute e di resistenza ai danni fisici e magici, caratteristiche che possono essere ulteriormente potenziate acquistando i giusti oggetti all’interno del negozio durante la partita. I tank possono svolgere ruoli diversi all’interno dell’arena di League of Legends Wild Rift, andando a piazzarsi nella corsia superiore, nella corsia superiore in qualità di supporto oppure in giungla, a seconda delle caratteristiche del singolo campione. Ecco la lista dei migliori:

Alistar

Blitzcrank

Braum

Malphite

Mago

I campioni che svolgono il ruolo del mago sono solitamente impiegati lungo la corsia centrale dell’arena di gioco, e basano il proprio stile di gioco sull’utilizzo delle proprie abilità piuttosto che sugli autoattacchi: di conseguenza, avrete la necessità di aumentare molto il vostro mana per riuscire a gestire ogni situazione. Ecco i migliori campioni nel ruolo di mago:

Ahri

Annie

Lux

Orianna

Ziggs

Twisted Fate

Fizz

Aurelion Sol

Assassino

I campioni di questo tipo utilizzano l’enorme output di danno, sia fisico che magico, che sono in grado di generare tramite l’utilizzo delle proprie abilità, creando delle combo che se ben sfruttate possono risultare letali contro sostanzialmente qualunque altro campione nell’arena. Il punto debole di questa categoria di campioni, però, è che una volta esaurite le abilità da lanciare risultano estremamente vulnerabili all’ingaggio da parte degli avversari, e basano quindi gran parte del proprio stile di gioco sul tempismo. Questo ruolo è largamente utilizzato soprattutto dai giocatori di giungla; ecco la lista dei migliori campioni:

Zed

Jax

Master Yi

Vi

Tryndamere

Xin Zhao

Yasuo

Tiratore

A questa categoria appartengono tutti i campioni di League of Legends: Wild Rift che attaccano dalla distanza, e basano il proprio stile di gioco sul potenziamento del danno fisico inflitto e sulla velocità d’attacco, fondamentale per i campioni di questo ruolo, che vengono utilizzati dai giocatori nella corsia inferiore, in coppia con un giocatore di supporto. Ecco la lista dei migliori tiratori del gioco:

Ashe

Ezreal

Jhin

Jinx

Miss Fortune

Vayne

Graves

Supporto

I campioni di supporto svolgono il ruolo di braccio destro dei tiratori, aiutandoli a conquistare il dominio della corsia inferiore: per farlo, utilizzano un gran numero di abilità curative o di alterazione di stato, sia per gli alleati che per i nemici, oltre ad avere tendenzialmente vita e difesa superiori. Ecco la lista dei migliori campioni di supporto:

Janna

Nami

Soraka

Alistar

Se è la prima volta che vi cimentate in League of Legends Wilf Rift, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per League of Legends Wild Rift.