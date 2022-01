League of Legends Wild Rift non supporterà più alcuni iPhone e iPad dal 24 marzo

La tecnologia avanza e i videogiochi a sviluppo continuo si evolvono con essa. Per questo motivo, Riot Games ha preso la dura decisione di interrompere il supporto di League of Legends Wild Rift su alcuni dispositivi iPad e iPhone a basse prestazioni.

A partire dalla pubblicazione della patch 3.1 fissata per il 24 marzo 2022, League of Legends Wild Rift non supporterà più i seguenti dispositivi della mela morsicata:

Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Plus

Apple iPad Air (prima generazione)

Apple iPad Mini 2

Apple iPad Mini 3

La compagnia di sviluppo ha giustificato così la sua decisione: "Con l'aumentare della potenza dei dispositivi anno dopo anno, facciamo periodicamente una revisione dei requisiti di sviluppo per supportare alcune specifiche hardware. Supportare i dispositivi qui sopra richiede un ammontare di lavoro extra significativo da parte dei nostri sviluppatori, lavoro che diventa sempre più difficile a ogni patch".

Potrete continuare ad usare i dispositivi sopraelencati dopo la pubblicazione della patch 3.1, tuttavia è probabile che sperimenterete dei blocchi, schermate nere e altri problemi tecnici, dunque Riot Games consiglia di continuare a giocare su un dispositivo più potente. Tra l'altro, fa anche notare che con il lancio di iOS 15 anche Apple ha smesso di supportare questi modelli di iPhone e Pad.