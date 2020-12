League of Legends Wild Rift, Open Beta: LOL disponibile su mobile

Mentre si attendono maggiori informazioni sulla versione versione console di League of Legends: Wild Rift, il titolo firmato Riot Games raggiunge le mani dei videogiocatori.

La nuova versione dell'immortale LOL è infatti entrata ufficialmente in fase di Open Beta su dispositivi mobile ed è dunque a disposizione dell'utenza, sia su iOS sia su Android. Con la produzione, l'esperienza competitiva proposta dalla software house acquisisce una nuova dimensione, con un sistema di controlli completamente riadattato per essere sfruttato su schermi touch. I giocatori attivi su mobile possono dunque ora cimentarsi in scontri 5v5 e scoprire il vasto universo di Runeterra.

Per l'occasione, Riot Games propone anche un primo evento speciale, battezzato Fratellanza Noxiana e attivo in-game per un periodo di tempo limitato. Attivo dal 10 dicembre, quest'ultimo si protrarrà sino al 23 dicembre. Per l'occasione, i giocatori di LOL: Wild Rift potranno approfittare di 12 missioni speciali, tramite le quali seguire le vicende dei fratelli Darius e Draven, raccontate tramite pagine di fumetto sbloccabili. Inoltre saranno ovviamente disponibili diverse ricompense dedicate a coloro che approfitteranno del primo evento speciale di League of Legends: Wild Rift.



Per tutti i dettagli sull'esperienza di gioco mobile, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di League of Legends: Wild Rift, redatta dal nostro Giovanni Calgaro.