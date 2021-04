League of Legends Wild Rift: POCO e QLASH Italia partner del Circuito Tormenta

In vista della prima giornata del Circuito Tormenta di League of Legends Wild Rift, Riot Games stringe una partnership con POCO e QLASH Italia per offrire un'esperienza di gioco competitiva anche a tutti gli appassionati non professionisti del celebre MOBA.

Per l'inizio del Circuito Tormenta di LoL Wild Rift, i giocatori di QLASH Italia avranno la possibilità di cimentarsi con le sfide eSport del titolo mobile di Riot grazie al supporto garantito ai nuovi POCO X3 PRO e POCO F3, i due smartphone ad alte prestazioni che vantano un hardware spinto rispettivamente dai chip Snapdragon 870 e Snapdragon 860.

Il 3 e 5 aprile si sono tenute le Open Qualifier del Torneo e il 12 aprile sono previste le Finali della competizione, alle quali parteciperanno solo le prime due squadre di ogni tappa. La scelta dei giocatori che avranno accesso a queste fasi spetterà agli Influencer e ai Pro Player che interverranno nei live streaming trasmessi da QLASH Italia sul proprio canale Twitch.

A chi ci segue, ricordiamo che POCO è un brand indipendente di Xiaomi Corporation che, nei suoi tre anni di attività, ha raggiunto oltre 35 mercati globali e venduto oltre 6 milioni di smartphone, a partire dal POCO F1 lanciato nel 2018.