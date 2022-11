League of Legends Wild Rift, Riot parla del futuro dell'esport su mobile

A un anno dal lancio della stagione inaugurale di Wild Rift Esports, la prima avventura di Riot nell'esport mobile, e dopo le competizioni del Wild Rift Circuit, Riot Games illustra le intenzioni per le competizioni dello stesso MOBA per smartphone: ecco i programmi per la scena esport di League of Legends Wild Rift.

Comunicato stampa - Nel 2023 centralizzeremo i nostri sforzi e focalizzeremo l'eSport di Wild Rift in Asia, la regione con il più grande e attivo mercato eSport mobile del mondo. Quella di Wild Rift in Asia sarà la prima lega eSport interregionale professionistica su dispositivi mobili e sostituirà Wild Rift Esports (WRE) a partire da aprile 2023.

Questo nuovo ecosistema sarà formato da dodici squadre della WRL cinese e otto squadre provenienti dalle altre regioni asiatiche del 2022. La stagione sarà costituita da due split all'anno e metterà in risalto i migliori talenti delle regioni più competitive del nostro sport.

Visto il robusto mercato eSport mobile asiatico e l'elevato livello di competizione in queste regioni (come è stato evidente nell'Icons 2022), siamo felici di poter aprire per la prima volta la stagione regolare dell'eSport di Wild Rift al gioco interregionale. La nuova lega di Wild Rift farà vivere più regolarmente l'intensità e l'emozione delle rivalità regionali a tutti i fan in Asia. Vi daremo maggiori informazioni su questa lega all'inizio del 2023!

Alla luce di questo nuovo programma, non gestiremo più direttamente le leghe eSport di Wild Rift al di fuori dell'Asia, lasciando invece la possibilità a terzi di organizzare eventi: in questo modo potremo dare la priorità alla nuova lega asiatica di Wild Rift.

Siamo convinti che questi cambiamenti daranno alla community il tempo e lo spazio per crescere naturalmente e stabilire il ruolo delle competizioni di alto livello nel proprio ecosistema. Continueremo a osservare l'evoluzione del panorama dell'eSport di Wild Rift e saremo pronti a muoverci di conseguenza.

Il primo anno di Wild Rift Esports ci ha insegnato molto e siamo grati alla community, ai giocatori e alle squadre di tutto il mondo per il grande supporto fornito. Grazie ancora e appuntamento al 2023 per la presentazione della nuova lega asiatica!