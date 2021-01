Da League of Legends Wild Rift a Teamfight Tactics: le novità della Stagione 2021 di Riot

Dopo essersi premurati di lanciare l'Open Beta di League of Legends Wild Rift su mobile, i vertici di Riot Games festeggiano il nuovo anno e tracciano il percorso che seguiranno insieme alla community nella Stagione 2021 di titoli come League of Legends Wild Rift e Teamfight Tactics.

L'azienda videoludica californiana parte dall'importante promessa di supportare il proprio pubblico con iniziative che contribuiranno ad ampliare le possibilità di esplorazione dell'universo di League of Legends.

LoL MOBA

Nella Stagione 2021 di League of Legends, l'iconico battle arena multiplayer coinvolgerà sempre più i giocatori con Lunar Beast, il nuovo mondo con Fiora, Jarvan, Alistar e molto altro. Con l'inizio della Stagione Classificata, tra il 16 e 17 gennaio si terrà un Torneo Clash che darà modo agli utenti di sperimentare i cambiamenti radicali apportati al sistema degli oggetti.

Teamfight Tactics

Sono in arrivo tante novità su TFT nel 2021, come l'aggiornamento di metà Set di Destini e il Campionato che si terrà in primavera, al termine delle qualificazioni regionali che sono già iniziate. Nel corso dell'anno, Riot Games promette inoltre di lanciare una nuova modalità più veloce per chi desidera terminare la partita in venti minuti o meno

League of Legends: Wild Rift

LoL Wild Rift proseguirà la sua fase di Beta pubblica regionale per tutto il 2021, includendo il continente americano a marzo. Per quest'anno, l'obiettivo di Riot è quello di lanciare in media due campioni al mese, come i già annunciati Katarina e Rammus oltre all'aggiornamento di Dr. Mundo.

Mentre continua lo sviluppo di ARAM (Tutti Casuali, Tutti in Corsia Centrale), gli autori americani invitano i giocatori di Wild Rift a partecipare alla Spedizione Yordle, l'evento che si terrà per tutto il mese di gennaio con la presenza di Teemo, Lulu, Corki, Tristana e Kennen.

Legend of Runeterra

Nel 2021 avremo l'opportunità di esplorare due nuove regioni, come l'area di Shurima che sarà accessibile dal mese di marzo. Sono poi in arrivo ulteriori opzioni per giocare insieme agli amici con Campioni come Aphelios (in arrivo a febbraio) e delle migliori funzionalità social. Con Shurima, Riot ambisce a esplorare la storia di questa regione in tre espansioni che permetteranno ai fan di scoprire meccaniche di gameplay inedite con cui attingere al potere divino degli Ascesi.

Per quanto concerne l'impegno di Riot Games per l'eSport, il colosso videoludico a stelle e strisce spiega di voler supportare attivamente la scena con stagioni di TFT più grandi, competizioni di LoR, attività competitive per LoL Wild Rift e sforzi ulteriori per garantire l'ascesa delle leghe regionali.