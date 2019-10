League of Legends Wild Rift uscirà anche su PS5 e Xbox Scarlett?

La scorsa settimana Riot Games ha annunciato League of Legends Wild Rift, titolo in arrivo su piattaforme mobile iOS/Android e console non meglio specificate... tra queste potrebbero rientrare anche PlayStation 5 e Xbox Scarlett?

Secondo il sito Express UK ci sono buone probabilità che LOL Wild Rift possa effettivamente uscire sulle prossime console Next-Gen, almeno analizzando le tempistiche del lancio. Riot ha annunciato che League of Legends Wild Rift entrerà in Beta su mobile alla fine del 2019 e il lancio globale è previsto nel corso del 2020 su App Store e Google Play.

Le versioni per console usciranno invece in un secondo momento, probabilmente nel 2021, data che ben si sposerebbe con un possibile lancio su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, entrambe in uscita a Natale 2020 come confermato da Sony e Microsoft.

Si tratta di mere speculazioni, tuttavia al momento Riot e Tencent non hanno confermato le piattaforme di destinazione, limitandosi a confermare che il gioco uscirà "su tutte le principali console", probabilmente PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch... e PS5/Scarlett, in aggiunta ovviamente a iPhone, iPad, smartphone e tablet Android.

E' ancora presto per saperne di più ma certamente l'idea di avere League of Legends su PS5 e Xbox Scarlett è decisamente interessante per gli amanti di questo popolare franchise.