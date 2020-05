League of Legends Wild Rift: il primo video gameplay apre l'Alpha Testing su Android

Dopo aver celebrato la chiusura della Beta di Valorant con un video gameplay dal Brasile, gli autori di Riot Games mostrano finalmente le prime scene di gioco di Wild Rift, il nuovo MOBA della serie di League of Legends in arrivo su sistemi mobile e console.

Il nuovo video diario di sviluppo di Riot ci permette infatti di ammirare il gameplay di League of Legends Wild Rift e di familiarizzare con un sistema di combattimento PvP incentrato, come per il titolo originario, su sfide in arena 5 contro 5.

A detta di Riot Games, con Wild Rift gli sviluppatori hanno dovuto ricreare da zero l'interfaccia e il sistema dei controlli per riadattarli sui comandi touchscreen dei sistemi mobile e sul layout dei pad delle console casalinghe. Anche per questo, gli autori americani organizzeranno una fase di Alpha Testing (inizialmente prevista solo su sistemi Android) che consentirà loro di ricevere suggerimenti e consigli dagli appassionati per finalizzare lo sviluppo del progetto. I test in questione dovrebbero partire a breve e durare non più di due settimane.

Il video gameplay di Wild Rift conferma inoltre la possibilità di ottenere gratuitamente ogni eroe del nuovo capitolo di League of Legends attraverso la progressione dell'esperienza di gioco. Come per ogni free-to-play di Riot, si potrà comunque sbloccarne l'accesso ricorrendo al negozio interno per le microtransazioni facoltative.