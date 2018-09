League of Legends Worlds 2018: tutte le squadre che voleranno in Corea

Il campionato mondiale di League of Legends si sta avvicinando sempre più. Come ogni anno, le migliori squadre della del mondo cercheranno non solo di scrivere il loro nome nella storia, ma anche alzare la tanto agognata coppa e portarsi a casa un premio in denaro non indifferente.

I Worlds, quest'anno, faranno tappa in Corea del Sud a partire dall'inizio di ottobre e, proprio come accaduto negli anni precedenti, le due migliori squadre di NA LCS, EU LCS, LPL e LMS si uniranno alle tre squadre dell'LCK per essere inserite direttamente nella fase a gironi.

I terzi seed delle regioni NA, EU, LPL e LMS, invece, saranno costretti a combattere nella fase Play-In contro le squadre Wildcard per occupare gli ultimi quattro posti nel Group Stage. La regione del Vietnam (VCS), che è stata la regione wildcard di maggior successo al Mid-Season Invitational, entrerà direttamente nella fase a gironi mentre le altre squadre wildcard inizieranno direttamente dalla fase di Play-In.

Per aiutarvi a tenere traccia di tutte le squadre qualificate, eccovi un breve elenco di tutte quelle che che andranno al mondiale.

NA LCS: i Liquid hanno sconfitto i Cloud9 nelle finali del Summer Split assicurandosi il primo posto. I 100 Thieves hanno invece potuto staccare il biglietto per i Worlds grazie al loro punteggio. I Cloud9 accedono come terzi.

EU LCS: i Fnatic hanno battuto lo Schalke 04 nelle finali e passano come primi; il Team Vitality passa come secondo grazie ai punti totali realizzati nel campionato; i G2 Esports hanno sconfitto lo Schalke 04, passando come terzi assoluti.

LCK (Corea del Sud): i Kt Rolster hanno battuto la rivelazione Griffin nelle finali della LCK giungendo primi nella regione. Gli Afreeca Freec hanno ottenuto l'ingresso ai Worlds grazie ai punti mentre i Gen.G (ex Samsung Galaxy campioni del mondo) sono passati come terzi sconfiggendo KINGZONE DragonX.

LMS (TW / HK / MCO): Flash Wolves: I Flash Wolves hanno battuto i MAD nelle finali LMS ma questi ultimi grazie al punteggio totalizzato passano comunque come secondi.

LPL (Cina): i Royal Never Give Up hanno sconfitto gli Invictus Gaming nelle finali del Summer Split. D'altro canto, gli Invictus Gaming passano comunque come secondi grazie al loro punteggio totale. Infine, gli EDward Gaming hanno vinto le finali regionali contro i Rogue Gaming e passano come terzi assoluti.

Ecco, invece, le Wildcards che si presenteranno a Seoul il primo di ottobre, per i Play-In: Kabum! E-Sports (Brasile); Gambit Esports (Russia); DetonatioN FocusMe (Giappone); Infinity eSports (America Latina Nord); Kaos Latin Gamers (America Latina Sud); Dire Wolves (Oceania); Ascension Gaming (Asia sud-orientale); SuperMassive EsportsTCL (Turchia).

Non ci resta che attendere l'inizio dei Worlds 2018 e vedere, anzitutto, chi riuscirà a staccare il biglietto per i Group Stage. E, poi, chi avrà ancora la forza di superare lo scoglio dei gironi per giocarsi il tutto per tutto. Vi ricordiamo che al mondiale ci sarà anche l'azzurro Jiizuké, con i suoi Vitality.