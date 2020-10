League of Legends Worlds 2020: il 31 ottobre si terrà la finale dal vivo

L'evento conclusivo del mondiale di League of Legends si svolgerà al Pudong Football Stadium di Shanghai, che è in grado di ospitare 33.765 persone. A causa della situazione sanitaria globale relativa al Covid-19 ci sarà posto per soli 6.312 spettatori.

Un successo, considerato che il mondiale (così come molti altri eventi esport) rischiava di saltare quest'anno. Il post è comparso in lingua originale su Weibo, tradotto poi da un giornalista. Stando a quanto scritto, i biglietti saranno gratuiti e i potenziali spettatori potranno semplicemente vincerli. "Per la finale, sotto chiare istruzioni del governo locale, ci saranno 6.312 biglietti per il pubblico, attraverso un programma a estrazione studiato dalla stessa Riot Games".

Per iscriversi e partecipare, coloro che lo desiderano devono iscriversi con la loro carta d'identità cinese o il passaporto straniero. A coloro che verranno estratti verrà inviato un messaggio con ulteriori istruzioni.

Secondo il giornalista, i partecipanti manterranno le distanze: ogni persona che avrà un posto libero su entrambi i lati. Inoltre, i partecipanti dovranno avere un account Tencent e un numero di telefono cinese.

I Worlds 2020 saranno il primo (e unico) grande evento sportivo (ed esportivo) ad avere un pubblico dal vivo in territorio cinese, poiché il governo della Repubblica Popolare già a luglio aveva annunciato che tutti gli eventi per il resto dell'anno sarebbero stati cancellati a causa della pandemia.