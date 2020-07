League of Legends Worlds 2020: i mondiali si terranno comunque a Shanghai?

Durante un discorso al World Artificial Intelligence Cloud Summit, Ren Yuxin, Chief Operating Officer di Tencent, ha confermato che la società ha ancora in programma di organizzare i Worlds di League of Legends a Shanghai.

La notizia conferma sostanzialmente i precedenti report secondo cui Riot Games non avrebbe alcuna intenzione di annullare o traslare l'evento online.

La scorsa settimana, stando alle notizie che arrivano dal lontano Est, il governo cinese ha annunciato che tutti gli eventi sportivi internazionali nel 2020 sarebbero stati cancellati a causa della situazione preoccupante legata al COVID-19.

Ciononostante, è stato riferito che gli eventi esport non rientrano nella categoria menzionata, così come non sono stati influenzati anche i preparativi per le Olimpiadi invernali del 2022. Riguardo ai Worlds di LoL Tencent e Riot Games, stando ai report, starebbe pensando a un evento comunque chiuso al pubblico, con squadre e organizzatori isolati dall'esterno.

Secondo quanto riferito, i team potrebbero arrivare a Shanghai alcune settimane prima dell'evento per rispettare un periodo di quarantena, facendo saltare così le altre location in cui si sarebbero dovuti disputare i Play In e i Group Stage.

Diverse fonti hanno riferito al portale statunitense ESPN che Riot Games avrebbe proposto alla Cina anche l'opportunità di ospitare anche i Worlds 2021, spostando l'edizione dei Worlds prevista negli States al 2022.