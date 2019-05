Il leak sugli annunci della conferenza E3 di Microsoft sarebbe fake

Tanti giocatori avevano innalzato le proprie aspettative nei confronti dell'E3 2019 di Los Angeles quando, nei giorni scorsi, si è fatto strada un succoso leak che aveva apparentemente anticipato tutti gli annunci della conferenza Microsoft

A dichiarare la mancanza di fondatezza delle informazioni emerse tramite il leak è stato Jez Corden, Senior Editor di Windows Central, portale solitamente molto affidabile quando si discute di Xbox.

"Quel 'leak' è soltanto un insieme di speculazioni, c'è molto altro che so che verrà mostrato ma che è assente nel leak, e questo lo rende fake".

Tra le anticipazioni, che a questo punto ci tocca ritenere infondate, avevamo appreso dell'annuncio del reboot di Fable, e dell'arrivo di novità riguardanti Halo Infinite, Ori and the Will of the Whisps, Gears 5, Battletoads e Project xCloud, oltre al primo e attesissimo reveal di Xbox Scarlett.

Diversi utenti brasiliani di ResetEra, nel frattempo, affermano di aver ricevuto una mail di servizio da parte di Microsoft, all'interno della quale veniva specificato che la conferenza del colosso di Redmond si protrarrà per due ore.

Tanti sono i dubbi e le domande a questo punto, ma una cosa è certa: per Microsoft si tratta di un'occasione di cruciale importanza per rappresentare l'industria del gaming, ed in tanti si aspettano grandi cose da parte della compagnia, considerando anche il momento di transizione verso la prossima generazione videoludica che stiamo per vivere appieno. In questi giorni, tra le altre cose, si vocifera anche dell'annuncio del nuovo titolo sviluppato da FromSoftware in collaborazione con George R.R. Martin proprio durante l'evento Xbox.