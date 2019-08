Leak di Apex Legends: ecco le abilità di Jericho, il nuovo Tank nemico di Gibraltar

Servendosi dei numerosi indizi lasciati da Respawn tra le pieghe del codice di Apex Legends, i dataminer del battle royale di EA stanno rivelando tantissime informazioni su quelle che, presumibilmente, saranno le prossime Leggende in arrivo con i futuri update dello sparatutto gratuito.

Dopo averci offerto delle succulente anticipazioni sugli elementi di equipaggiamento e sui poteri del Crafter Nomad, del Gunner Rampart e del "ninja" stealth Blackout, i programmatori amatoriali che si dilettano nel datamining di Apex Legends affermano di essere incappati nella scheda segreta di un certo Jericho, una Leggenda descritta come un vero e proprio Tank di dimensioni e fattezze analoghe a quelle di Gibraltar.

A voler dar retta ai dataminer, la rosa di abilità di Jericho dovrebbe comprendere uno scudo balistico dalla duplice funzione: se impugnato, darà modo all'utente di proteggersi dai colpi frontali, mentre scegliendo di non equipaggiarlo attiverà un'abilità passiva che devierà le pallottole nemiche alle spalle della Leggenda.

Ben più originale sembra essere invece la Ultimate di Jericho, rappresentata da una doppia carica esplosiva che andrà ad agganciarsi all'avversario di turno per danneggiarlo trapassandone gli scudi con l'ausilio di due dardi elettrici. Come per i leak su Nomad, Rampart e Blackout, anche per quanto riguarda Jericho non sappiamo se i dati inattivi contenuti nel codice di Apex Legends saranno o meno utilizzati da Respawn per dare forma ai prossimi personaggi interpretabili dagli appassionati del battle royale di Electronic Arts.