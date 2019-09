Leak di Apex Legends: i dataminer scoprono le Sfide e i nemici delle attese modalità PvE!

Grazie all'incessante opera compiuta dai dataminer di Apex Legends, gli appassionati del battle royale di Respawn che attendono con ansia l'arrivo di nuove Leggende e modalità saranno felici di sapere che, tra i file più nascosti dell'ultimo update, si celano degli indizi sull'arrivo delle sfide PvE.

A rendersi protagonista di questa nuova ondata di indiscrezioni è il dataminer That1MiningGuy che riferisce, dalle pagine dei suoi canali social, di aver scoperto delle porzioni di codice inattive che descrivono con dovizia di particolari le attività che affronteremo nelle nuove modalità PvE che, si presume, debutteranno nel corso della Stagione 3 di Apex Legends.

Il modulo PvE, parallelo e complementare alle battaglie multiplayer competitive a squadre e alle sfide dell'evento Solo, dovrebbe riempire la mappa di Kings Canyon di nemici comandati dalla CPU e di attività da completare settimanalmente per ricevere in cambio delle skin e delle personalizzazioni per la propria Leggenda preferita. La lista dei nemici che viene citata dal dataminer comprende molti nomi provenienti dall'universo di Titanfall, come Grunt Shield Captain, Spectre, Reaper, Special Force’s Sniper, Blisk’s Titan, Target Titan, Prowler, Alpha Prowler, Goliath, Stalker, Crimson Elite, Swamp Spider e Infected Spider.

Nella speranza di scoprire al più presto se questo importante leak troverà una conferma da parte di Respawn con il lancio della Season 3, vi ricordiamo che è finalmente partito l'evento Voidwalker di Apex Legends: su queste pagine potete ammirare il corto animato sulle origini di Wraith.