Leak di Apex Legends: i dataminer svelano le 'abilità da Gunner' di Rampart

Mentre gli autori di Respawn si scusano per gli insulti ai giocatori di Apex Legends, la scena dei dataminer del battle royale di EA continua a sfogliarne le pagine più nascoste del codice di gioco per scoprire nuovi indizi sulle prossime Leggende: questa volta è il turno di Rampart e delle sue "abilità da Gunner".

Similarmente a quanto avvenuto con i leak sulla Leggenda stealth Blackout e su Nomad con le sue abilità di crafting, anche stavolta i dataminer di Apex Legends approfittano delle sviste dei programmatori californiani per svelare tutta una serie di informazioni sui poteri, sugli equipaggiamenti e sulle capacità dell'inedito personaggio di Rampart.

La nuova Leggenda di Apex Legends ci viene descritta come un eroe capace di offrire ampio supporto alla propria squadra tramite la costruzione di coperture Amped in grado di assorbire un enorme quantitativo di punti danno. Stando sempre ai dataminer, Rampart sarebbe in grado di posizionare una mitragliatrice con munizionamento pesante utilizzabile da qualsiasi personaggio presente sulla mappa di Kings Canyon e, ovviamente, da lui stesso e dagli altri membri della sua squadra.

Tutte le strutture create da Rampart, oltretutto, dovrebbero essere riparate acquisendo una speciale chiave collocata nelle casse della mappa ma che, in alternativa, potrà essere ottenuta abbattendo i nemici con attacchi corpo a corpo. Tra le abilità passive di Rampart viene inoltre citata la possibilità di aumentare il danno dell'arma sparando da dietro la copertura Amped e la capacità di caricare più velocemente le mitragliatrici LMG equipaggiate. Cosa ne pensate delle abilità e dei poteri di Rampart? Fatecelo sapere con un commento.