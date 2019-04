I leak di Best Buy su Persona 5 e altri titoli per Switch potrebbero essere veri

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di alcuni rumor su importanti titoli per Nintendo Switch, apparsi sul catalogo del retailer americano Best Buy. Stando al terminale di un impiegato, si è scoperto che Persona 5, Metroid Prime Trilogy e The Legend of Zelda: A Link to the Past, fossero in arrivo sulla console Nintendo.

Di Persona 5 su Switch si parla ormai da tempo, e anche l'arrivo degli altri due titoli avrebbe senso, per tenere vivo l'interesse dei fan dopo il rinvio di Metroid 4 a data da destinarsi e visto l'arrivo del remake di Link's Awakening annunciato nello scorso periodo.

Ciò nonostante, dopo che la notizia è trapelata, Best Buy sembrava aver rimosso i prodotti dal listino. Stando però all'utente di Twitter @Wario64, i giochi sono solo stati tolti dal sistema interno, ma scavando ulteriormente nel codice del sito, si nota ancora la loro presenza nell'RSS del retailer.

Ovviamente la cosa è tutto tranne che una conferma ufficiale, ma potrebbe effettivamente trattarsi di un tentativo di copertura da parte di Best Buy dopo che i rumor erano diventati pubblici. D'altronde non ci sarebbe motivo di mettere in listino giochi che non esistono, e non sarebbe un'ipotesi così fantascientifica un'eventuale richiesta della stessa Nintendo di rimozione dei titoli dal database.

Voi che ne pensate? Vedremo davvero i tre titoli in questione su Nintendo Switch, magari con un annuncio all'E3? A voi farebbe piacere?