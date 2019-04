Leak: Borderlands 3 sarà pubblicato su Epic Games Store?

In seguito all'annuncio del nuovo capitolo della Serie Borderlands, Gearbox ha promesso che ulteriori informazioni sarebbero state condivise con il pubblico in data 3 aprile.

Durante il PAX East 2019, la Software House ha infatti mostrato il Trailer di Annuncio di Borderlands 3, ma ha rimandato ad un secondo momento la divulgazione di ulteriori, importanti dettagli, quali, ad esempio, la data di pubblicazione. Recentemente, il CEO di Gearbox ha confermato l'intenzione del Team di Sviluppo di confermare quest'ultima proprio mercoledì 3 aprile. Tuttavia, un Tweet apparso sull'Account Twitter ufficiale del Gioco, ma successivamente rimosso, potrebbe aver svelato la data di pubblicazione di Borderlands 3.

A quanto pare, però, il possibile esordio del Gioco nel corso del mese di settembre 2019 potrebbe non essere l'unica informazione potenzialmente emersa dal social network. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'Utente Twitter "Wario64" segnala un interessante dettaglio relativo ad una clip ora non più presente su Twitter. Dai loghi presenti all'interno di quest'ultima, sembra possibile desumere che Borderlands 3 potrebbe esordire su Epic Games Store.



Come ogniqualvolta si faccia riferimento a presunti leak, tuttavia, sottolineiamo che non si tratta di informazioni ufficiali o confermate. Per conoscere con certezza i piani di pubblicazione di Gearbox per Borderlands 3 non resta dunque che attendere pazientemente i prossimi aggiornamenti da parte della Software House.