Un leak dubbio anticipa Tomb Raider Eclipse e Just Cause 5

Un post pubblicato su Reddit potrebbe aver svelato i nuovi giochi Square Enix in arrivo nei prossimi anni fino al 2023, purtroppo la fonte è assolutamente anonima e dunque la lista potrebbe non corrispondere alla realtà.

L'elenco include la finestra di lancio di Final Fantasy VII Remake Parte 2 e svela l'esistenza di giochi come Final Fantasy Project Sancta, Dragon Quest III Remake, Kingdom Hearts Project Oath e Tomb Raider Eclipse, di seguito tutti i dettagli:

Leak Giochi Square Enix

Final Fantasy VII Remake Parte 2: primo trimestre 2023 su PS5, Xbox Series X e PC

Final Fantasy Project Sancta: gioco d'azione sviluppato su Unreal Engine 5, in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X

Dragon Quest III Remake: ultimo trimestre 2022, esclusiva PS5 in Giappone

NieR Replicant 1.5: secondo trimestre 2021 per PS4, Xbox One e PC

Kingdom Hearts Project Oath: primo trimestre del 2022 su PS4, Xbox One e Google Stadia

Kingdom Hearts Untitled Project: sviluppato con Unreal Engine 5 per PS5 e Xbox Series X

Babylon's Fall: ultimo trimestre del 2021 su PS4 e Xbox One

Tomb Raider Eclipse: in programma nel 2021 su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia

Project Traveler: RPG per Nintendo Switch in uscita nel 2021

Life is Strange 3: senza data, sviluppato con Unreal Engine 5 e previsto su PS4, Xbox One e PC

Just Cause 5: previsto per il 2022, basato su APEX Engine II e in sviluppo per PS5, Xbox Series X e PC

Outriders: rimandato al 2021

Due nuove IP da annunciare, una AAA e una AA

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di eventuali chiarimenti o smentite da parte del publisher. Molte indicazioni sembrano però piuttosto confusionarie, Outriders ad esempio è attualmente atteso per la fine dell'anno come gioco di lancio di PS5 e Xbox Series X, inoltre si parla di vari progetti sviluppati con l'Unreal Engine 5, motore ancora poco noto il cui annuncio risale al 2018. Insomma, difficile pensare che quanto riportato possa corrispondere esattamente a realtà, in ogni caso aspettiamo il vostro parere sulla questione.