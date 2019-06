Un leak di Fortnite svela le Sfide della Settimana 8 della Stagione 9!

Continua il lavoro dei dataminer di Fortnite Battle Royale, che hanno da poco svelato le Sfide della Settimana 8 della Stagione 9, al via giovedì 27 giugno. Di seguito, l'elenco completo delle Sfide trapelate e diffuse dai leaker.

Ci avviciniamo alla fine della Stagione 9 (il termine è previsto per il 31 luglio) ed Epic Games sta cercando di rendere le sfide sempre più varie e interessanti, come dimostra anche il nuovo elenco di Sfide della Settimana 8, tra cui troviamo Usa gli scudi, visita orologi diversi, elimina gli avversari a Spiagge Snob o Mega Mall e la sfida a fasi Atterra a Palmeto Paradisiaco.

Sfide Fortnite Settimana 8

Utilizza gli scudi in una partita

Cagli avversari con fucili d'assaltoVisita almeno due torri orologio diverse

Colpisci gli avversari con i fucili d'assalto

Atterra a Palmeto Paradisiaco (Sfida a Fasi)

Utilizza condotto vulcanico, onda d'urto ed una funivia nella stessa partita

Elimina i nemici (zona non indicato)

Elimina i nemici di Spiagge Snob e MegaMall

Come sempre, ricordiamo che le Sfide di Fortnite riportate qui sopra potrebbero cambiare improvvisamente, Epic Games non gradisce questo tipo di leak e lavora duramente per rendere difficile la vita ai dataminer, rimuovendo o cambiando sfide anche all'ultimo secondo se necessario.