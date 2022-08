Leak gameplay e screen di COD Modern Warfare 2, Activision punta forte su MW2 e Warzone 2

In queste ore i giocatori di Los Angeles Rams stanno partecipando ad uno speciale evento privato dedicato a Call of Duty Modern Warfare 2 e sui social sono trapelate alcune clip di gameplay e degli screenshot tratti dal comparto multiplayer del nuovo sparatutto Activision.

Il materiale è stato condiviso su Reddit e altre piattaforme social ma probabilmente verrà presto rimosso per evitare ulteriori fughe di notizie anticipate, al momento infatti la presentazione di Modern Warfare 2 è privata e non è ancora disponibile un versione di prova per il pubblico, tuttavia potete registrarvi per la Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 per aumentare le possibilità di ricevere un codice per la versione di test non appena questa sarà disponibile.

Negli ultimi mesi Call of Duty ha perso milioni di giocatori a causa della tiepida accoglienza riservata a COD Vanguard e dei pochi update di Warzone, tuttavia Activision è fiduciosa per quanto riguarda il futuro, la compagnia crede fortemente nelle potenzialità di Call of Duty Modern Warfare II e Call of Duty Warzone 2, due giochi che dovrebbero ravvivare la community conquistando sia i vecchi giocatori che nuovi utenti.

In generale, Activision ha aumentato del 25% la forza lavoro sui propri team, con l'obiettivo di riportare la serie ai gloriosi fasti di un tempo. E si parla anche di un Call of Duty destinato ad abbandonare l'uscita annuale... sarà vero?