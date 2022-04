Leak per i giochi PS4 e PS5 gratis con PS Plus a maggio 2022: c'è anche FIFA 22!

In attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi gratis con PS Plus a maggio 2022, sembra che la line-up di giochi omaggio legata alla sottoscrizione dell'abbonamento Sony sia trapelata con anticipo.

A condividere un succoso leak con il pubblico è ancora una volta il portale francese di Dealabs, che più volte negli scorsi mesi si è rivelato essere una fonte molto ben informata. Dai lidi del sito torna dunque a parlare il noto insider Bilibili-kun, che diffonde una interessantissima - presunta - selezione dei giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 che saranno offerti agli abbonati a PlayStation Plus per il prossimo mese. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli in merito a quella che potrebbe essere la line-up di giochi gratis con PS Plus a maggio 2022.

Giochi gratis con PS Plus a maggio 2022

FIFA 22 : in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5; Tribes of Midgard : in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5; Curse of the Dead Gods: in versione PlayStation 4;

Al momento, ovviamente, parliamo di un semplice leak: per ogni eventuale conferma non resta infatti altro da fare che attendere l'annuncio ufficiale da parte di Sony. Nel frattempo, ricordiamo che restano ancora pochi giorni a disposizione per procedere con il riscatto dei giochi PS4 e PS5 gratis con PS Plus ad aprile 2022.