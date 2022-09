Leak di GTA 6: Cliffy B e altri autori di videogiochi esprimono solidarietà a Rockstar

Dopo la fuga di notizie di GTA 6, Neil Druckmann ha mostrato pieno supporto a Rockstar Games ma solidarietà è giunta non solo dall'autore di The Last of Us ma anche da molti altri producer, game director e in generale da studi concorrenti.

Neil Druckmann invita i colleghi di Rockstar Games a lasciarsi alle spalle questo brutto momento e a non farsi abbattere, più dure le parole di Josh Sawyer (mentre dietro a giochi come Pentiment, Fallout New Vegas, Icewind Dale) che condanna duramente i leak:

"I leak fanno schifo. In qualunque forma, sono sempre un male, si tratta di un evento sempre dannoso per un team. Alcune informazioni errate su Pentiment sono circolate sul web e stiamo ancora risolvendo la questione. E si trattava di un leak piccolo."

Cliffy B, autore di Gears of War, rincara la dose: "chiunque giudichi GTA 6 dai filmati leakati è uno stupido e non ha mai lavorato in questa industria. Rockstar farà di nuovo centro!"

Jason Schreier ha definito il leak di GTA 6 un incubo per Rockstar, l'evento potrebbe avere ripercussioni sui tempi di sviluppo del gioco o sulle modalità di lavoro, ad esempio con l'interruzione del lavoro in smart working e una minor flessibilità dello stesso.