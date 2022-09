I leak di GTA 6 hanno un primo effetto: Take-Two perde 500 milioni di dollari in Borsa

Sullo sfondo del messaggio di Rockstar Games a conferma dell'enorme leak di GTA 6, il grave furto dei dati di sviluppo del prossimo capitolo di Grand Theft Auto provoca delle importanti fibrillazioni in Borsa per l'indice azionario di Take-Two Interactive.

Alla riapertura del Nasdaq, le azioni della holding che possiede Rockstar Games hanno infatti subito una flessione del 2,5%, una perdita all'apparenza trascurabile ma che, alla luce del volume di affari di Take-Two, si traduce in qualcosa come 510 milioni di dollari bruciati in capitalizzazione di mercato.

Stando agli analisti di settore, la flessione delle azioni Take-Two è direttamente imputabile alle fibrillazioni causate negli investitori dalla grande fuga di notizie che ha accompagnato la pubblicazione online di immagini e video leak di GTA 6, con sullo sfondo il pericolo di un blocco (seppur temporaneo) nello sviluppo del kolossal open world o persino di un riscatto da pagare per evitare che gli hacker al centro di questa operazione condividano in rete il codice sorgente dello stesso GTA 6 e di Grand Theft Auto V.

Nella lettera aperta condivisa da Rockstar Games per confermare la veridicità dei leak, i dirigenti della nota software house hanno rassicurato i giocatori spiegando che le attività degli hacker non "alcun impatto a lungo termine sullo sviluppo dei progetti in corso". La frase, però, suggerisce la necessità di fermare temporaneamente i lavori per rintracciare qualsiasi falla nella sicurezza sfruttata dagli hacker per 'bucare' i PC utilizzati dai tantissimi sviluppatori che stanno dando forma al titolo.