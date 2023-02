I leak di GTA 6 hanno avuto un impatto sul morale del team ma non sul lavoro di Rockstar

Il CEO di Take-Two Interactive, Struass Zelnick, ha commentato il gigaleak di GTA 6 nell'ultimo meeting con gli azionisti, confermando come dal punto di vista del business e del lavoro non ci siano state ripercussioni in casa Rockstar.

"Chiaramente prendiamo molto sul serio i leak e e fughe di notizie ed è stato davvero frustrante per tutto il team. Dal punto di vista lavorativo ed economico non ne risentiamo ma i team al lavoro sul gioco ne hanno comunque risentito a livello personale ed emotivo" queste le parole di Zelnick, che sottolinea come tutta la compagnia abbia supportato i dipendenti di Rockstar Games dopo la delusione per i leak dello scorso autunno.

Rockstar può sorridere per le vendite stellari di GTA V e Red Dead Redemption 2 rispettivamente a quota 175 milioni e 50 milioni di copie vendute, Take-Two Interactive ha annunciato un piano di risparmio di 50 milioni di dollari che prevede tagli al personale e una serie di attività pianificate per ridurre le spese e cercare così di restare competitivi in un mercato sempre più difficile da domare.

Nel frattempo, in molti credono che il lancio di GTA 6 sia vicinissimo ma probabilmente dovremo attendere ancora qualche mese prima di avere notizie ufficiali sul nuovo Grand Theft Auto.