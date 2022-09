Leak di GTA 6: Take-Two interviene e fa sparire i link da GTAForums e reddit

Stando a quanto riportate nelle ultime ore, Take-Two Interactive, il publisher che possiede gli studi di Rockstar Games, avrebbe ordinato a due dei più grandi forum che trattano della serie di Grand Theft Auto, di eliminare il materiale video e i collegamenti che mostrano la build preliminare di GTA 6.

GTAForums, ovvero dove è stato originariamente postato il primo filmato, e la pagina subreddit di Grand Theft Auto 6 su Reddit hanno entrambi pubblicato dei messaggi con cui hanno informato i propri utenti dell'oridine riguardante la rimozione immediata di tutti i link che rimandavano ai video di GTA 6.



Il thread originale di GTAForums è stato temporaneamente chiuso con un messaggio che recitava: "Siamo stati contattati da Take-Two Interactive per rimuovere materiale protetto da copyright da GTAForums. Come fatto con i giochi precedenti, ci atterremo alle disposizioni e questo argomento verrà riaperto a tempo debito. Grazie per la comprensione".



Da allora il thread è tornato onlne, anche se bloccato e con tutti i collegamenti rimossi. Un secondo messaggio dice ora: "Tutti i media sensibili in questo thread sono stati nascosti e il thread è stato reso nuovamente pubblico per motivi di archiviazione".



Nel frattempo, l'intero subreddit /r/GTA6 su Reddit è stato temporaneamente rimosso, per poi tornare online con un messaggio simile al precedente che mette in guardia i frequentatori del forum.



"Apriamo il subreddit a condizione che nessuno possa pubblicare link, foto e video delle recenti fughe di materiale. Questo viene fatto per proteggere il subreddit dall'essere cancellato da Rockstar Games" Tuttavia, consentiremo discussioni relative alla fuga di notizie senza allegare i leak. Non sono consentiti commenti con collegamenti per il download al leak".

Intanto è giunto il commento ufficiale di Rockstar Games, che ha dichiarato che lo sviluppo di GTA 6 non subirà ritardi.