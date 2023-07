Un leak inaspettato: remake di The Elder Scrolls IV Oblivion in uscita nel 2024 o 2025?

Secondo un leak, Virtuos Games starebbe lavorando ad un remake o una remaster di The Elder Scrolls IV Oblivion: non ci sono conferme ma le fonti coinvolte sembrano affidabili e verificate, fattore che contribuisce a rendere ancora più interessante questo lak.

Virtuos Games è coinvolto nello sviluppo di Metal Gear Solid Delta Snake Eater ma a quanto pare la compagnia sta lavorando anche ad un remake di Oblivion e a dirlo è proprio la fonte che lo scorso anno ha svelato il coinvolgimento dello studio nella riedizione di Metal Gear Solid 3.

The Elder Scrolls IV Oblivion resta sicuramente uno degli episodi più amati della serie Bethesda, sebbene Skyrim resti il gioco più venduto della saga (anche grazie alle numerose riedizioni) e dunque un remake sarebbe accolto con sicuro interesse dalla community.

Non sappiamo ancora se si tratterà di un remake completo o di una remaster (nome in codice Altar), sembra però che il progetto sia in sviluppo nello studio di Singapore con l'Unreal Engine 5 (ma non si tratta di una certezza, il caro vecchio Creation Engine potrebbe tornare alla carica), con il supporto dello studio parigini di Virtuos che starebbe contribuendo alla grafica e al design.

L'uscita di The Elder Scrolls IV Oblivion Remake potrebbe essere prevista per la fine del 2024 o nei primi mesi del 2025, non è chiaro invece se il gioco uscirà solo su PC e Xbox Series X/S o anche su PS5.