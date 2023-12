Leak Insomniac: David Jaffe si schiera con la stampa, i siti fanno solo il loro lavoro

David Jaffe ha parlato del gigaleak di Insomniac Games durante l'ultima puntata del suo podcast, schierandosi pubblicamente dalla parte della stampa per come ha gestito la situazione, pur capendo il difficile momento vissuto dallo studio californiano.

Da ex sviluppatore "che ha spesso mentito per mantenere segreti molti dettagli" Jaffe afferma di capire la situazione del team di sviluppo e la frustrazione dei membri di Insomniac Games dopo l'accaduto.

Tuttavia incolpare la stampa per la diffusione di queste notizie non ha senso dal suo punto di vista, dal momento che i siti "rispondono ad una precisa esigenza dei loro clienti, in questo caso i lettori. E se questi cliccano sulle notizie e sono felici di leggerle, è giusto che la stampa faccia il suo lavoro pubblicando questi contenuti."

Il papà di God of War e Twisted Metal mette sul piatto anche ipotetiche situazioni analoghe:

"Se uscisse un leak con i piani di Tesla da qui ai prossimi cinque anni, nessuno dovrebbe parlarne? E se una squadra della MLB si lasciasse sfuggire in anticipo uno scambio tra giocatori, la stampa sportiva dovrebbe ignorare tutto? E lo stesso vale per Apple ed i suoi iPhone."

Jaffe cita anche la situazione di GTA 6, con il leak del settembre 2022 che non ha assolutamente danneggiato la presentazione del gioco: il primo trailer di GTA 6 è uscito oltre dodici mesi dopo la fuga di notizie ed ha rotto tantissimi record, facendo parlare il mondo intero per giorni. E lo stesso accadrà con Marvel's Wolverine, afferma David, aggiungendo che "una delle slide di presentazione sembra molto brutale."

L'idea di David Jaffe è dunque molto chiara: se esiste una fuga di notizie, quest'ultima diventa inevitabilmente una notizia a sua volta e se c'è una platea pronta a leggere questi contenuti, non avrebbe senso ignorarli per insabbiare qualcosa che ormai è diventato di pubblico dominio.