Leak Insomniac, lo sfogo di Dinga Bakaba di Arkane: 'Ci teniamo ai nostri giochi'

Continua a far discutere il gigantesco leak subito da Insomniac Games, con tutti i suoi piani per i prossimi anni rivelati pubblicamente. Diverse realtà come Remedy Entertainment e Santa Monica Studios hanno manifestato solidarietà alla compagnia californiana, e adesso a dire la sua è anche Dinga Bakaba di Arkane Studios.

La figura chiave di Arkane Lyon ha voluto approfondire la questione con una serie di messaggi su Twitter/X molto sentita, che evidenzia quanto i giochi che vediamo arrivare sul mercato sono frutto della passione, dei sacrifici e dell'impegno di ciascuno sviluppatore: "I giochi sono fatti da PERSONE, che tengono al modo in cui il loro lavoro, frutto di sudore e sacrifici, si presenta agli occhi di coloro per cui vengono realizzati: i giocatori. Noi NON siamo dei pr e non siamo le aziende per cui lavoriamo, noi TENIAMO ai nostri giochi", così esordisce Bakaba.

"la roadmap di un sviluppatore - prosegue Bakaba - non è un piano marketing, ma la rappresentazione dei nostri obiettivi come artisti, creatori, ingegneri, produttori e addetti al controllo qualità. I leak hanno un impatto su di noi, ci costringono a cambiare i piani, a scartare idee, a creare asset per nuove feature, a trovare risposte a preoccupazioni che non dovrebbero esistere. Hanno un impatto sulla nostra salute e sul nostro lavoro".

Lo studio director di Arkane Lyon si sofferma anche sul lavoro della stampa internazionale e sul modo in cui vengono riportate queste delicate vicende: "Io rispetto ogni giornalista che sceglie di riportare queste notizie, ma mi offende nel profondo che noi veniamo trattati come astratti 'piani marketing' o 'grandi compagnie' quando siamo noi a trovarci in prima linea ad affrontare l'impatto che simili leak possono avere, con la nostra arte di dominio pubblico prima ancora che sia pronta. Come fate a minimizzare l'impatto di simili situazioni nei vostri report? Non pretendo di saperlo, ma al tempo stesso non pretendete che si tratti di una questione tra voi e le grandi compagnie facendoci sentire invisibili ed irrilevanti. Noi esistiamo, noi subiamo il colpo, non i nostri capi d'azienda".

Bakaba prosgue il suo pensiero: "Creare un gioco non significa soltanto essere creativi o tecnici, ma significa anche dialogare con i nostri giocatori nel tentativo di soddisfare le esigenze non dei nostri dipendenti ma delle persone che vogliamo sorprendere e intrattenere. E' molto cinico ridurre il tutto solo a una questione di soldi". E conclude rivolgendosi ancora ai giornalisti: "La vostra scelta di riportare questi fatti va sicuramente rispettata, è il vostro lavoro. Ma non crediate di comprendere l'impatto che un leak può avere su tutto il nostro lavoro e su di noi come persone. Noi conosciamo il nostro lavoro, e ci teniamo".

Le parole di Bakaba sono importanti fanno sicuramente riflettere. Nel frattempo Rhysida ha diffuso anche dati sensibili dei dipendenti di Insomniac Games, compresi tra gli 1,3 milioni di file rubati.