Leak di Kingdom Hearts 3 svela i contenuti dell'espansione Re:Mind

Alla lunga lista dei leak pre-E3 a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni si aggiungono le anticipazioni su Re:Mind, la prima espansione a pagamento di Kingdom Hearts 3 prevista al lancio su PlayStation 4 e Xbox One nel corso delle prossime settimane.

Le informazioni in questione, a detta dell'utente del forum videoludico di ResetEra che le ha condivise online(con dichiarazioni riprese dallo youtuber Neos no Heart), proverrebbero da una fonte anonima della divisione marketing statunitense di Square Enix.

Secondo quanto illustrato dal documento trapelato in rete, l'espansione Re:Mind di KH3 sarà disponibile nel corso dell'estate del 2019 e sarà proposta al prezzo di 1900 yen, corrispondenti a circa 15,4 euro al cambio attuale. Il DLC in questione dovrebbe pesare 5,40 Gb e offrire 27 minuti di nuove scene di intermezzo e tre personaggi giocabili, ossia Riku, Terra e Roxas. Ma non è tutto.

Il leak entra nello specifico dei contenuti dell'espansione e svela che Re:Mind dovrebbe comprendere al suo interno un nuovo minigioco accessibile presso il bistrot di Twilight Town, 10 boss inediti, lo scenario "A Lost Memory", un nuovo progetto per la Gummiship e un boss segreto Strange Figure. Per scoprire se queste anticipazioni corrispondano o meno al vero, non ci resta che attendere la conferenza E3 di Square Enix prevista per le ore 03:00 italiane di martedì 11 giugno.