Ancora leak per Mortal Kombat 1: ci saranno Megan Fox e Travis Scott?

Non si fermano i leak sul nuovo picchiaduro di WB Games: nelle scorse ore si è parlato del ritorno di Baraka in Mortal Kombat 1 ma Colin Moriarty ci suggerisce ora altri due personaggi del roster.

Secondo quanto riferito dal giornalista e insider, l'attrice Megan Fox e il rapper Travis Scott saranno in Mortal Kombat 1, anche se non del tutto chiaro in che forma: le due celebrità potrebbero comparire sotto forma di skin (così come Jean-Claude Van Damme è una skin per Johnny Cage) o di personaggi giocabili veri e propri come parte di un futuro Kombat Pack.

La fonte è la stessa che avrebbe rivelato la presenza della skin di JCVD prima dell'annuncio del gioco e dunque persona affidabile, secondo quanto riferito da Colin Moriarty. Sarà vero? Difficile dirlo, ma la serie Mortal Kombat non è nuova ad ospitare grandi star della cultura pop e in questo senso sia Megan Fox che Travis Scott risulterebbero particolarmente in linea con le atmosfere del gioco.

Il roster di Mortal Kombat 1 dovrebbe includere (il leak è ancora da confermare) Liu Kang, Raiden, Johnny Cage, Reptile, Kano, Scorpion, Sub Zero, Sonya Blade, Kung Lao, Havik, Kitana, Mileena, Cassie Cage, Rain, Shang Tsung (Bonus Pre-Order), Kira (Kameo) e Hsu Hao (Kameo).

Come parte del Kombat Pack 1 di Mortal Kombat 1 arriveranno invece Quan Chi, Omni Man, Ermac, Peacemaker, Takeda, Homelander, Tremor (Kameo), Johnny Cage (Kameo), Khameleon (Kameo), Mavado (Kameo) e Ferra (Kameo).