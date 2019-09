Leak del Nintendo Direct del 5 settembre: Overwatch uscirà su Switch a ottobre?

In base alle indiscrezioni raccolte e condivise dall'ormai celebre e (quasi) sempre affidabile Jason Schreier, uno degli annunci più importanti previsti per il Nintendo Direct del 5 settembre riguarderà la presentazione ufficiale della versione Switch di Overwatch.

Stando alle informazioni raccolte dall'editor di Kotaku, l'hero shooter di Blizzard sarà uno dei protagonisti indiscussi dell'evento organizzato dalle alte sfere di Nintendo con il Direct che sarà trasmesso su YouTube a partire dalla mezzanotte di mercoledì 5 settembre, ossia nella notte a cavallo tra il 4 e il 5 settembre.

La conferma dell'annuncio di Overwatch su Nintendo Switch sarebbe stata data alla redazione di Kotaku da due fonti anonime che lo stesso Schreier definisce come estremamente attendibili. La riedizione di Overwatch per il gioiellino ibrido della casa di Kyoto dovrebbe essere già in una fase di sviluppo tanto avanzata da consentirne il lancio entro le prossime settimane, ossia tra la fine di settembre e il mese di ottobre.

A ogni modo, per avere una conferma o una smentita definitiva a tali rumor su Overwatch per Switch non bisognerà fare altro che attendere la mezzanotte di oggi per seguire il Nintendo Direct di settembre dedicato, tra gli altri, a Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada e Scudo, con quest'ultimo interessato da ulteriori leak che suggerirebbero l'annuncio della regione di Kalos. Chi vorrà, potrà seguire il Direct sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 23:45 di questa sera.