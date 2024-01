Leak Nintendo Switch 2: SoC T239, schermo LCD da 8 pollici, 12 o 16 GB di RAM. Sarà vero?

Felipe "Necro" Lima, fondatore del sito brasiliano Universo Nintendo, ha condiviso le presunte caratteristiche tecniche di Nintendo Switch 2 rivelate a quanto pare da alcune sue fonti anonime ma ritenute affidabili. Le specifiche in questione non combaciano del tutto con quelle emerse nelle scorse ore dal leak taiwanese di Nintendo Switch 2.

Iniziamo dicendo che la fonte non specifica dettagli sulla durata della batteria, sulle cartucce (ma si starebbe pensando ad una soluzione basata su 3D-NAND per ottenere potenzialmente fino a 500GB di spazio) e sulla possibilità di espandere la memoria di archiviazione.

Nintendo Switch 2 caratteristiche tecniche

NVIDIA T239 SoC (nome in codice Drake)

TSMC N4 node process (4 nanometri?)

8-core A78C CPU, frequenza di clock sconosciuta

12 stream multiprocessor GPU

3.5/4.5 TFLOPs in modalità Dock

1.7/2.0 TFLOPs in modalità portatile

12 o 16GB RAM LPDDR5 DRAM

Memoria: 100GB/s larghezza di banda in modalità Dock e 88GB/s in portabilità

Specifiche della cache della memoria ancora da confermare

Display LCD 8 pollici 1080p 60hz

Storage 256GB o 512GB

Si cita poi il supporto DLSS, Reflex e Ray Reconstruction con risultati paragonabili a quelli ottenibili con schede GeForce Serie RTX3000 e il supporto Full HD 1080p anche in modalità portatile. Si tratta di specifiche tecniche che Felipe ha ricevuto da fonti da lui definite affidabili ma non è escluso che si tratti di informazioni datate o non troppo aggiornate, come sempre in ogni caso da prendere con le pinze fino a eventuale conferma o smentita.

Altre fonti da Taiwan parlano di un prezzo di lancio di 400 dollari per Nintendo Switch 2 citando però caratteristiche in parte diverse rispetto a quelle diffuse da Universo Nintendo, con la conferma dell'adozione del SoC Tegra 239 di NVIDIA e la presenza di 8 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione, durata della batteria migliorata e schermo con refresh rate 120 Hz.