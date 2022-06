Il leak NVIDIA colpisce ancora: Dragon's Dogma 2 era nel database di GeForce Now

Ormai il famigerato leak di Nvidia GeForce Now avvenuto nel settembre del 2021 si potrebbe quasi considerare, a suo modo, un evento in stile Xbox & Bethesda Showcase. Sono sempre di più i giochi emersi dal database di GeForce Now poi effettivamente confermati, ai quali ora si aggiunge Dragon's Dogma II.

Durante l'evento per celebrare il decimo anniversario della serie, infatti, Capcom ha annunciato ufficialmente Dragon's Dogma 2 mostrando per il momento soltanto il logo del gioco, senza nessuna immagine o trailer vero e proprio. A dirigere il progetto è Hideaki Itsuno, già autore del primo gioco nonché della serie Devil May Cry, che ha promesso novità al più presto su questo seguito sognato da anni.

Ebbene, anche Dragon's Dogma II era parte della grossa lista emersa in rete, assieme ad altri giochi Capcom quali Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6, tutti divenuti realtà in tempi recenti. All'appello per ora mancherebbe un fantomatico Monster Hunter 6, ma data l'enorme popolarità del brand, è altamente probabile che la casa di Osaka lo porterà avanti con un nuovo gioco di grossa portata magari già realmente in produzione.

Se volete rinfrescarvi la memoria, ecco tutti i titoli del Leak Nvidia che potrebbero essere annunciati in futuro, tra grossi nomi come Gears 6, Tekken 8 e il remake di Final Fantasy IX oltre a varie produzioni PlayStation forse in arrivo su PC.