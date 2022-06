Leak Nvidia: Dragon's Dogma 2, Tekken 8 e Mortal Kombat 12 sempre più vicini, ecco perché

Ricordate il leak di Nvidia GeForce Now pubblicato qualche mese fa? Inizialmente venne preso sotto gamba da molti utenti, ma col passare del tempo le informazioni al suo interno stanno rendendo quell'elenco di giochi una sorta di 'finestra sul futuro'.

Dal momento della pubblicazione del leak agli ultimi giorni, infatti, buona parte dei titoli elencati sono stati annunciati e qualche reveal è avvenuto proprio in corrispondenza degli eventi estivi dell'ultima settimana.

Ecco l'elenco di tutti i giochi preannunciati dal leak Nvidia che sono poi stati confermati:

Chrono Cross Remaster

Crysis 4

Final Fantasy 7 Remake

Gioco di carte Square Enix (Voice of Cards: The Forsaken Maiden)

God of War

Kingdom Hearts 4

Nuovo progetto di Respawn Entertainment (Star Wars Jedi Survivors)

Nuovo strategico Square Enix (The DioField Chronicle)

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Tactics Ogre Reborn (confermato da un leak)

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Questi sono invece i giochi dell'elenco che non sono ancora stati annunciati:

Sony PlayStation PC

Demon's Souls

Ghosts of Tsushima

Gran Turismo 7

Helldivers 2

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Square Enix

Final Fantasy 9 Remake

Final Fantasy Tactics Remaster

Tomb Raider 25th Anniversary

2K Games

Bioshock 2022

BioShock RTX Remaster

XCOM 3 (confermato in un'intervista)

SEGA

Endless Legend 2

Judgment

Shin Megami Tensei 5

Total War 9

Warner Bros.

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Injustice 3: Gods Will Fall

Mortal Kombat 12

Capcom

Dragon's Dogma 2

Monster Hunter 6

Microsoft

Gears 6

Halo 5: Guardians

Konami

Metal Gear Solid 2 HD

Metal Gear Solid 3 HD

Altri publisher

Cities Skylines 2

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Earth Defense Force 6

Half-Life 2 Remastered

Metro "Next"

Mirror's Edge RTX Remaster

Tekken 8

The Talos Principle 2

Timesplitters 2 Remastered

Titan Quest 2

Wreckfest 2

Pur non essendo certa l'esistenza di questi giochi, alcuni dei quali potrebbero essere stati cancellati, ci sono ben pochi dubbi sull'affidabilità del leak e non ci sorprenderemmo se a breve dovessero essere annunciati altri prodotti. Più nello specifico, i titoli il cui reveal potrebbe avvenire a breve sono Mortal Kombat 12, Dragon's Dogma 2 e Tekken 8. Nel caso del violento picchiaduro, sappiamo che Netherrealm Studios è al lavoro su un nuovo progetto ed è improbabile che questo sia Injustice 3: pur essendo nel leak, gli ultimi rumor sembrano confermare che il gioco in lavorazione sia MK12 e, di conseguenza, il titolo a base di supereroi DC Comics dovrebbe arrivare in un secondo momento. Per quello che riguarda invece l'action RPG di Capcom, domani sera si terrà un evento dedicato all'anniversario di Dragon's Dogma e non escludiamo un annuncio proprio in questa occasione. A chiudere il cerchio è Tekken 8, il quale potrebbe essere confermato al prossimo Tekken World Tour.